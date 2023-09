Nach dem Protest von Umweltaktivisten ist die Überwachung bei den US Open erhöht worden. Es seien mehr Polizisten, sowohl in Uniform als auch in Zivil, an den Eingängen und auf der Anlage im Einsatz, sagte Chris Widmaier, Sprecher des veranstaltenden US-Tennisverbands, der Deutschen Presse-Agentur in New York.



Zudem seien die Besucher aufgerufen, ungewöhnliche Vorkommnisse zu melden. „Wenn Sie etwas sehen, sagen Sie etwas“, sagte Widmaier als Maxime. Darauf solle verstärkt auf Bildschirmen hingewiesen werden.



Das Halbfinale des US-Stars Coco Gauff gegen die Tschechin Karolina Muchova war am Donnerstagabend (Ortszeit) für knapp 50 Minuten unterbrochen worden, weil mehrere Aktivisten mit Rufen das Spiel gestört hatten und sich einer von ihnen mit den nackten Füßen auf dem Boden der Tribüne festgeklebt hatte. Es dauerte längere Zeit, bis er wieder losgemacht werden konnte. Es wurden insgesamt vier Personen aus dem Arthur Ashe Stadium gebracht, sie kamen nach Angaben der Organisatoren in Polizeigewahrsam.



Die vier Aktivisten erhielten Hausverbot. Sollten sie wieder das Gelände der US Open betreten, würden sie wegen Hausfriedensbruchs angezeigt, sagte Widmaier. Ein Verbot für Besucher, Flüssigkeiten auf die Anlage mitzubringen, werde es nicht geben.