Lukas Tulovic Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/d up-down up-down Motorsport Nach Aufstieg in die Moto2-WM: Lukas Tulovic peilt Punkte an Von dpa | 25.11.2022, 22:04 Uhr

Nach seiner Beförderung zum Stammpiloten in der Motorrad-Weltmeisterschaft peilt der deutsche Moto2-Fahrer Lukas Tulovic in der Ende März beginnenden Saison Punkte an.