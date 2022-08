ARCHIV - Marcel Schrötter in Aktion. Foto: Jan Woitas/dpa/Archivbild FOTO: Jan Woitas up-down up-down Motorsport Motorrad-WM: Schrötter Achter in Österreich Von dpa | 21.08.2022, 13:51 Uhr

Der deutsche Motorradpilot Marcel Schrötter ist beim Grand Prix von Österreich in die Punkteränge gefahren.Zwei Wochen nach seiner Nullnummer in Silverstone belegte der 29 Jahre alte Bayer aus Landsberg in Spielberg den achten Rang und ist auch in der WM-Gesamtwertung mit 96 Punkten weiterhin Achter. ...