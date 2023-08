In diesem Jahr ist die Sporthalle in der Schweriner Weststadt der Austragungsort. Das Turnier wird am 2. und 3. September jeweils ab 10 Uhr in der Friesenstraße 29a gespielt. Am 2. September kommen die Damen sowie die Herren A und am Sonntag, 3. September die Herren B zum Einsatz.

Nach dem Pokalturnier beginnt die neue Saison. Alle Ligen sind voll besetzt und oftmals auch sehr ausgeglichen. So kann der TTVMV wieder auf ein interessantes und spannendes Spieljahr hoffen. Schweriner Teams sind auch in dieser Saison von der Kreisklasse bis zur Verbandsliga am Start. Alle haben sich viel vorgenommen und dabei ist mindestens der Klassenerhalt erklärtes Ziel.

TTC will den Nachwuchs mehr einbinden

In der Verbandsliga, der höchsten Spielklasse des Verbandes, sind wieder die Herren vom TTC mit dabei. Sie belegten im vergangenen Jahr den 2. Platz. Das macht Hoffnung wieder vorn dabei zu sein und das auch trotz einiger personeller Veränderungen. Abteilungsleiter Peter Gürtler will in allen Spielklassen dem Nachwuchs eine größere Chance geben. Nur noch ein Pole wird Stammspieler sein. Auch Christian Becker, der jahrelang Leistungsträger der „Ersten“ war, wird auf eigenen Wunsch in niedrigen Spielklassen seinen Einsatz finden.

Drei Schweriner Teams in der Landesliga

In der Landesliga werden mit TTC II sowie den Aufsteigern TTC III und den Mecklenburger Stieren gleich drei Schweriner Teams starten, die zunächst auf jeden Fall den Klassenerhalt anstreben.

Auch in der Bezirksliga sind mit DJK, TTC IV und den Stieren II mehrere aus der Landeshauptstadt dabei. Die DJK, die aus der Landesliga abgestiegen sind, sollten sicher vorn dabei sein.

Untere Ligen mit vielen Teams ausgestattet

In den unteren Ligen sind die Felder mit Teams aus Schwerin sowie dem Umland auch voll und da alle sehr ehrgeizig sind, wird sicher wieder spannend werden. In der Bezirksklasse sind einige Leistungsträger vom SV Petermännchen Pinnow zu Sukow II gewechselt.

In der Kreisklasse gibt es neben den Tischtennis-Verband MV in allen Spielklassen möglichen und auch praktizierten gemischten Mannschaften erstmals mit den Stieren IX ein reines Damenteam.