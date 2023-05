Mick Schumacher Foto: Hasan Bratic/dpa up-down up-down Formel 1 Mick Schumacher darf Testrunden im Mercedes drehen Von dpa | 31.05.2023, 08:39 Uhr

Mick Schumacher darf in der kommenden Woche erstmals den Formel-1-Mercedes fahren. Der Ersatzpilot des Werksteams wird den Silberpfeil am nächsten Mittwoch bei den Tests für Reifenhersteller Pirelli auf der Rennstrecke in Barcelona steuern.