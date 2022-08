ARCHIV - Das Logo der US Open am Arthur-Ashe-Stadion im USTA Billie Jean King National Tennis Center. Foto: Frank Franklin Ii/AP/dpa FOTO: Frank Franklin Ii up-down up-down Grand Slam Mehr als 60 Millionen US-Dollar: Rekordprämie bei US Open Von dpa | 18.08.2022, 20:28 Uhr

Die US Open schütten in diesem Jahr ein Rekordpreisgeld in Höhe von mehr als 60 Millionen US-Dollar (rund 58,95 Millionen Euro) an die teilnehmenden Tennis-Profis aus. ...