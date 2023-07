Finals 2023 Foto: David Inderlied/dpa up-down up-down Multisport-Veranstaltung Mehr als 210.000 Zuschauer: Finals Veranstalter zufrieden Von dpa | 09.07.2023, 17:53 Uhr

Die Veranstalter der vierten Auflage der Finals haben ein positives Fazit gezogen. Die Multisport-Veranstaltung an Rhein und Ruhr sowie in Kassel (Leichtathletik) und Berlin (Schwimmen) habe „die hochgesteckten Erwartungen mehr als übertroffen“ hieß es in einer Mitteilung.