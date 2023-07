US Open Foto: Carolyn Kaster/AP/dpa up-down up-down Tennis Medienrechte: US Open wechseln vom Free-TV ins Pay-TV Von dpa | 20.07.2023, 12:26 Uhr

Tennisfans müssen sich umstellen und für TV-Berichte von den US Open demnächst bezahlen. Das Grand-Slam-Turnier in New York wird von diesem Jahr an von der Sportstreaming-Plattform Sportdeutschland.TV übertragen, die Eurosport ablöst.