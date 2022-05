ARCHIV - Wasserspringer Patrick Hausding beendet seine Karriere. Foto: Mike Egerton/PA Wire/dpa FOTO: Mike Egerton Olympiasieger hört auf Medien: Vorzeige-Wasserspringer Hausding beendet Karriere Von dpa | 04.05.2022, 09:41 Uhr

Deutschlands bester Wasserspringer Patrick Hausding beendet übereinstimmenden Medienberichten zufolge seine Karriere. Das berichteten die „Bild“ und der rbb. Der 33-Jährige will am Mittwoch (11.00 Uhr) in Berlin bei einer Pressekonferenz sprechen.