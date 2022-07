Brittney Griner (r) wird zum Gerichtssaal geführt. Foto: Evgenia Novozhenina/Pool Reuters/AP/dpa FOTO: EVGENIA NOVOZHENINA up-down up-down US-Basketballerin Medien: Griner verteidigt in Moskau Drogenfund im Gepäck Von dpa | 27.07.2022, 21:35 Uhr

Die in Russland inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner hat sich in einem Strafverfahren wegen eines Drogendelikts vor einem Gericht in der Nähe von Moskau verteidigt.