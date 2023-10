In dem Jahr, in dem das Jubiläum „60 Jahre Speedway-Rennen in Güstrow“ gefeiert wird, zweifellos ein besonderes Ereignis. Der 47:37-Erfolg war allerdings auch nötig, denn die Konstellation gegen den führenden Titelverteidiger MC Nordstern Stralsund war klar: Ein Sieg musste her, selbst ein Remis hätte nicht gereicht und den Strelasundern das Championat beschert.

Die Torros rollten aber mit breiter Brust – einem 49:35 in Stralsund – und mit dem gleichen Team und ihrem Hero, Timo Lahti, ans Startband. Auf den Finnen, Goldhelm-Träger von Pardubitz und Sonntag mit Finnland im polnischen Oppeln (Opole) Dritter der Paar-EM, war auch dieses Mal Verlass. Er ließ sich

nicht einmal bezwingen: 18 Punkte, Maximum.

Die Speedway-Asse lieferten sich spannende Rennen. Foto: Ralf Dreier

Aber eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Die Torros holten den Titel mit ihrer Ausgeglichenheit. Das bescheinigte ihnen kein Geringerer als Diethelm „Otto“ Triemer, mit 46 Meistertiteln erfolgreichster DDR-Bahnsportler. Der Schwede Peter Ljung zeigte mit seinen 40 Lenzen zweimal allen das Hinterrad: zehn Punkte. Der 16-jährige Tscheche Adam Bubba Bednar siegte auch zweimal: acht Punkte. Der Däne Jonas Jeppesen kam auf sieben, der junge Pole Antoni Mencel auf vier Zähler.

Nordsterne halten lange dagegen

„Wir wollen den Sieg“, hatte Teamleiter Maximilian Dittrich die Strategie vorgegeben. Nach dem ersten Lauf führte Güstrow, dann waren die Stralsunder am Ruder. Bei ihnen waren der deutsche Einzelmeister Kevin Wölbert aus Heidhof und der Däne Jonas Seifert-Salk mit je elf Punkten die Besten. Der Däne Matias Nielsen holte zehn Zähler.

Das Güstrower Team in Siegerlaune. Foto: Ralf Dreier

Dann war da nicht mehr viel: Der Pole Szymon Szlauderbach erfuhr fünf, sein Landsmann Lars Spupien blieb ohne Punkte. Bis zum sechsten von 14 Läufen führten die Ostseestädter mit 19:17. Erst danach gingen die Torros durch Lahti und Jeppesen mit einem 5:1 gegen Szlauderbach (1) und einer Null-Nummer von Wölbert in Führung. Nach dem 13. und vorletzten Lauf und einem 3:3 stand der Titelgewinn vorzeitig fest (43:35). „Der Bessere hat gewonnen. Wir haben gegengehalten, es spannend gemacht, aber es reichte nicht“, konstatierte Dittrich.

„Wir wussten, dass es schwer wird. Aber die Mannschaft war total auf den Titel fixiert. Das Ergebnis ist der Lohn für unsere Arbeit. “ Thomas Koch 2. Vorsitzender des MC

„Wenn es wieder eine Bundesliga gibt, sind wir als Titelverteidiger dabei“, resümierte Thomas Koch, 2. MC-Vorsitzender. Wenn, dann aber mit mehr deutschen Fahrer. Das wünscht sich nicht nur Diethelm Triemer. Mit Wölbert und Güstrows Reservisten, Ben Ernst, waren es in diesem Rennen nur zwei. Auch in den anderen Bundesliga-Läufen dominierten ausländische Drifter.

Da waren die Güstrower Torros doch vorher schon Optimisten. Gleich nach dem Titelgewinn wurden die T-Shirts angezogen, mit dem unmissverständlichen Aufdruck: Deutscher Meister 2023. Hier Teammanager Ralf Peters, rechts Timo Lahti. Foto: Hans-Jürgen Kowalzik

Das letzte Rennen der Bundesliga-Saison, die erstmals seit 2019 wieder mit vier Teams stattfand, findet am 8. Oktober in Olching statt. Wenn Olching gegen die Brokstedt Wikinger gewinnt, können sie noch Vize-Meister werden.