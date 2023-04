US-Masters in Augusta Foto: Mark Baker/AP/dpa up-down up-down Golf Masters in Augusta wegen umgestürzter Bäume unterbrochen Von dpa | 07.04.2023, 23:27 Uhr

Weil Bäume auf den Golfkurs gefallen sind, ist das legendäre Masters in Augusta am zweiten Tag unterbrochen worden. Wie auf Fernsehaufnahmen zu sehen war, stürzten die zwei Pinien am Freitag links vom Abschlag auf Bahn 17 um.