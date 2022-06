ARCHIV - Will den Weltrekord von Paul Biedermann über 400 Meter knackenSchwimmen: Lukas Märtens. Foto: Michael Kappeler/dpa FOTO: Michael Kappeler Schwimm-WM Märtens peilt Biedermanns Weltrekord an: Wird „möglich sein“ Von dpa | 17.06.2022, 14:45 Uhr

Der in diesem Jahr bisher so starke Freistilschwimmer Lukas Märtens hat sich hohe Ziele gesteckt und will den Weltrekord von Paul Biedermann über 400 Meter knacken.