Tatjana Maria hat beim Masters in Indian Wells im Gegensatz zu Jule Niemeier die zweite Runde erreicht. Maria gewann ihr Erstrunden-Duell mit Jasmine Paolini aus Italien am Donnerstag souverän 7:5, 6:1. Die 35-Jährige trifft als nächstes auf die an Nummer acht gesetzte Russin Daria Kasatkina.