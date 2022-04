Das Teilnehmerfeld ist am Hafen vor den Landungsbrücken unterwegs. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild FOTO: Christian Charisius Leichtathletik Marathon: Topzeiten sollen mehr Hobbyläufer locken Von dpa | 25.04.2022, 15:14 Uhr

Die Topzeiten bei der 36. Auflage des Hamburger Marathons sollen der Veranstaltung steigende Teilnehmerzahlen bescheren. Für das Rennen am 23. April 2023 erhofft sich Cheforganisator Frank Thaleiser 14.000 Anmeldungen für die 42,195-Kilometer-Distanz und damit rund 3500 mehr als in diesem Jahr. „Diese Leistungen müssen wir jetzt umsetzen. In Läuferkreisen ist Hamburg nicht unter den Top Ten, wo ich unbedingt einmal gelaufen sein muss“, betonte er mit Blick auf die Hobby-Szene.