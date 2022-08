Qualifizierte sich als Zweite für das Finale über 100 Meter: Gina Lückenkemper. Foto: Sören Stache/dpa FOTO: Soeren Stache up-down up-down European Championships Lückenkemper sprintet in das EM-Finale über 100 Meter Von dpa | 16.08.2022, 21:17 Uhr

Gina Lückenkemper ist in das EM-Finale über 100 Meter gesprintet. Die EM-Zweite von 2018 qualifizierte sich in München als Zweite ihres Halbfinallaufs in 11,11 Sekunden für das Rennen um die Medaillen am heutigen Abend.