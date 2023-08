Auslosung Lösbare Aufgaben für deutsche Basketballer in EM-Quali Von dpa | 08.08.2023, 14:27 Uhr Gordon Herbert Foto: Soeren Stache/dpa up-down up-down

Die deutschen Basketballer stehen in der Qualifikation zur EM 2025 vor lösbaren Aufgaben. Der Bronzemedaillengewinner des Vorjahres trifft in der Gruppe D auf Schweden, Montenegro und Bulgarien. Das ergab die Auslosung in München.