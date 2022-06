Lightning-Spieler Nikita Kucherov (l) jubelt nach seinem Tor gegen die New York Rangers mit Teamkollege Steven Stamkos. Foto: Chris O'Meara/AP/dpa FOTO: Chris O'meara NHL-Playoffs Lightning gleichen aus: Zweiter Sieg gegen NY Rangers Von dpa | 08.06.2022, 05:36 Uhr

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning hat in den Eastern Conference Finals der NHL gegen die New York Rangers zum 2:2 ausgeglichen. Im vierten Spiel der Serie nach dem Modus Best of Seven holte das Eishockey-Team vor heimischem Publikum in Florida ein 4:1.