Leichtathletik-WM wird 2025 in Tokio ausgetragen Von dpa | 15.07.2022, 01:05 Uhr

Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften werden 2025 in Tokio ausgetragen. Das entschied das Exekutivkomitee des Weltverbandes World Athletics am Donnerstag (Ortszeit) in Eugene/USA, wo ab diesem Freitag bis zum 24. Juli die WM stattfindet.