WM-Vorbereitung Leichtathleten reisen ins Pre-Camp nach Santa Barbara Von dpa | 27.06.2022, 06:19 Uhr

Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in den USA kommen näher. Der deutsche Verband will sein Team in einigen Tagen nominieren, auch die Pläne für die Anreise und die letzten Vorbereitungen stehen.