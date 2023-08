Der Deutsche Leichtathletik-Verband hat kurz vor dem Start der Weltmeisterschaften noch einmal auf seine Stärken in der zweiten WM-Hälfte hingewiesen und setzt zum Auftakt auf Überraschungen.



„Wir haben neun volle Wettkampftage, aber wir schauen schon mal mit einem gewissen Optimismus auf den Siebenkampf. Vielleicht gelingt im Gehen eine kleine Überraschung“, sagte Sportdirektor Jörg Bügner im Teamquartier in Budapest. Dazu wies er auf die Diskus-Teams hin, die am Wochenende ihre Qualifikations-Wettkämpfe bestreiten.



„Wir hoffen auf einen guten Start, und dann sehen wir weiter“, sagte Bügner in Ungarns Hauptstadt. Die besten Aussichten auf Medaillen hat der DLV in der zweiten Wochenhälfte. Am kommenden Samstag geht es im Zehnkampf um die WM-Ehren. Dort haben Europameister Niklas Kaul und der deutsche Rekordhalter Leo Neugebauer Möglichkeiten, in den Kampf um die Topplatzierungen einzugreifen. Zum WM-Abschluss am nächsten Sonntag hofft Speerwurf-Europameister Julian Weber auf Edelmetall.



Geher Christoph Linke ist heute (8.50 Uhr/ZDF/Eurosport) über 20 Kilometer der erste deutsche WM-Starter. Kollegin Saskia Feiger ist am Sonntag (7.15 Uhr/ARD/Eurosport) an der Reihe. Die Siebenkämpferinnen beginnen ihre Konkurrenz ebenfalls heute.



Anna Hall ist Favoritin

Nach dem Startverzicht von Titelverteidigerin Nafissatou Thiam aus Belgien, die sich mit Achillessehnen-Problemen bereits auf die Olympia-Vorbereitung konzentriert, ist die Amerikanerin Anna Hall die Favoritin. Der Kampf um Silber und Bronze ist dagegen offen, auch weil die EM-Zweite Adrianna Sulek aus Polen abgesagt hat. Sie erwartet ihr erstes Kind.



Zum ersten Mal seit 2015 sind wieder drei deutsche Athletinnen in einem WM-Siebenkampf vertreten. Mit guten Vorleistungen gehen vor allem Sophie Weißenberg (Leverkusen) und die Vize-Weltmeisterin von 2017, Carolin Schäfer (Frankfurt), an den Start. Nach einem Kreuzbandteilriss erfolgreich zurückgekämpft hat sich Vanessa Grimm (Königstein).