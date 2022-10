Sebastian Vettel Foto: Vincent Thian/AP/dpa up-down up-down Formel 1 Leclerc rast in Singapur auf Pole - Verstappen patzt Von dpa | 01.10.2022, 16:18 Uhr

Red Bull leistet sich eine Tank-Panne. Formel-1-Weltmeister Max Verstappen kann so in Singapur nicht in den Kampf um die Pole Position eingreifen. Diese sichert sich Ferrari-Star Charles Leclerc.