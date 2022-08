Nach einer Panne bei der WM in Eugene, begeistert Lea Meyer nun bei der EM in München. Foto: Sven Hoppe/dpa FOTO: Sven Hoppe up-down up-down Leichtathletik Lea Meyer: Vom Wassergraben bei der WM zu Silber bei der EM Von dpa | 21.08.2022, 07:14 Uhr | Update vor 15 Min.

Der Sturz von Lea Meyer in den Wassergraben bei der Leichtathletik-WM reihte sich ein in die vielen Pannen beim deutschen Team in den USA. Bei der EM in München begeistert die Hindernisläuferin nun.