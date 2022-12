Andreas Wellinger Foto: Grzegorz Momot/PAP/dpa up-down up-down Skispringen Lanisek siegt in Engelberg - Wellinger bester DSV-Adler Von dpa | 17.12.2022, 17:55 Uhr

Die deutschen Skispringer um Karl Geiger haben beim Weltcup in Engelberg nicht in den Kampf um die Podestplätze eingreifen können. Geiger belegte am Samstag in der Schweiz nur einen enttäuschenden 22. Rang.