Patrick Lange Foto: Nicolas Armer/dpa/Archivbild up-down up-down Triathlon Lange gewinnt mit Marathon-Rekord Ironman in Israel Von dpa | 25.11.2022, 16:40 Uhr

Der zweimalige Weltmeister Patrick Lange hat den Ironman in Israel gewonnen. Der Hawaii-Sieger von 2017 und 2018 setzte sich in Tiberias nach 3,8 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometern auf dem Rad und einem abschließenden Marathon-Lauf in 7:42:00 Stunden durch.