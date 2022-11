Borna Coric Foto: Joan Monfort/AP/dpa up-down up-down Davis Cup Kroatiens Team trifft im Halbfinale auf Australien Von dpa | 23.11.2022, 22:04 Uhr

Die kroatischen Tennis-Herren haben zum zweiten Mal in Folge das Halbfinale im Davis Cup erreicht. Der Vorjahresfinalist setzte sich in Málaga gegen Spanien bereits nach den Einzeln durch und trifft in der Vorschlussrunde auf Australien.