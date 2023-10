Die deutsche Tennisspielerin Tamara Korpatsch hat ihren ersten Turniersieg auf der WTA-Tour und damit den größten Erfolg ihrer bisherigen Karriere gefeiert. Die 28-Jährige setzte sich im Finale des Turniers im rumänischen Cluj-Napoca am Sonntag mit 6:3, 6:4 gegen die Rumänin Elena Ruse durch. Nach 1:52 Stunden verwandelte sie ihren ersten Matchball.



Zu Beginn der kommenden Woche wird Korpatsch wieder unter die Top 100 der Weltrangliste zurückkehren. Zuvor hatte die Hamburgerin im Halbfinale das deutsche Duell mit der sieben Jahre jüngeren Eva Lys mit 6:4, 6:3 gewonnen. Korpatsch bedankte sich nach ihrem Triumph sichtlich emotional bei ihren Eltern. „Danke an meinen Vater, der mein Trainer ist und jeden Tag mit mir trainiert. Und an meine Mutter, die mich immer unterstützt. Ich wüsste nicht, was ich ohne sie machen würde“, sagte sie bei der Siegerehrung.



Im ersten Satz musste sich Ruse beim Stand von 3:3 länger am Fuß behandeln lassen, danach gelang Korpatsch das entscheidende Break. Angefeuert von den Zuschauerinnen und Zuschauern kämpfte die Rumänin im zweiten Satz um jeden Punkt, am Ende siegte Korpatsch aber souverän in zwei Sätzen. Die Hamburgerin lobte anschließend das Publikum: „Es ist eine wunderbare Atmosphäre hier. Ihr habt einen großartigen Job gemacht.“



Laura Siegemund schaffte im Doppel erstmals den Sprung zu den WTA-Finals. Die 35 Jahre alte Schwäbin gewann mit ihrer russischen Spielpartnerin Wera Zwonarewa am Sonntag das Finale im chinesischen Nanchang gegen die Japanerinnen Makoto Ninomiya und Eri Hozumi mit 6:4, 6:2. Das erfahrene Duo holte damit den dritten Titel in dieser Saison und ist beim Jahresabschlussturnier der besten Acht der Saison im mexikanischen Cancun dabei.