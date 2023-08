Tennis Korpatsch erstmals bei US Open in zweiter Runde Von dpa | 29.08.2023, 18:48 Uhr Tamara Korpatsch Foto: Thomas Niederm¸ller/dpa/Archivb up-down up-down

Tamara Korpatsch hat als erste deutsche Tennisspielerin bei diesen US Open die zweite Runde erreicht. Die 28-Jährige setzte sich mit 6:3, 6:2 gegen die Rumänin Irina-Camelia Begu durch und steht erstmals in ihrer Karriere beim Grand-Slam-Turnier in New York unter den besten 64.