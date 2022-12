Nathalie Armbruster Foto: Barbara Gindl/APA/dpa up-down up-down Weltcup Kombiniererin Armbruster holt nächsten Podestplatz Von dpa | 16.12.2022, 14:00 Uhr

Die deutsche Kombiniererin Nathalie Armbruster ist im Weltcup weiter stark unterwegs. Nach einem Sprung und dem Fünf-Kilometer-Lauf belegte die erst 16-Jährige in Ramsau am Dachstein den dritten Platz und sicherte sich somit den zweiten Podestplatz in diesem Winter.