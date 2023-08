Dominik Koepfer ist beim ATP-Turnier in Winston-Salem im Achtelfinale ausgeschieden. Gegen Jiri Lehecka aus Tschechien unterlag der 29 Jahre alte Tennis-Profi aus Furtwangen am Mittwoch in zwei Stunden 3:6, 6:3, 4:6. Kurz vor dem Start in die US Open am kommenden Montag war Koepfer neben Yannick Hanfmann der einzige deutsche Teilnehmer. Hanfmann war in der Runde zuvor ausgeschieden.