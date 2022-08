Fährt mit einem guten Gefühl zur EM: Konstanze Klosterhalfen. Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild FOTO: Michael Kappeler up-down up-down Leichtathletik Klosterhalfen vor EM-Start: Hoffnung auf zügige Rennen Von dpa | 15.08.2022, 05:35 Uhr

Die beste deutsche Langstreckenläuferin Konstanze Klosterhalfen geht mit einem besseren Gefühl als zuletzt bei der WM in Eugene in die Leichtathletik-Europameisterschaften in München.