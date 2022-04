Angelique Kerber FOTO: Liselotte Sabroe WTA-Turnier Kerber zum Auftakt in Stuttgart gegen Estin Kontaveit Von dpa | 17.04.2022, 16:45 Uhr | Update vor 26 Min.

Angelique Kerber steht beim WTA-Turnier in Stuttgart gleich zum Auftakt vor einer schwierigen Aufgabe. Deutschlands beste Tennisspielerin trifft in der ersten Runde auf die an Nummer fünf gesetzte Estin Anett Kontaveit, wie die Auslosung ergab.