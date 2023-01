Biathlon-Weltcup in Slowenien Foto: AP up-down up-down Weltcup in Pokljuka Kein deutscher Biathlon-Podestplatz - Mixed-Staffel Fünfte Von dpa | 08.01.2023, 15:58 Uhr

Die deutsche Mixed-Staffel wird zum Abschluss in Slowenien Fünfter, im Single-Mixed läuft es noch schlechter. Bis zur Heim-WM in einem Monat in Oberhof wartet noch viel Arbeit auf die Biathleten.