105. Italien-Rundfahrt Kampf um Giro-Sieg bleibt spannend - Bouwman holt Tagessieg Von dpa | 27.05.2022, 17:50 Uhr

Der Kampf um den Gesamtsieg beim 105. Giro d'Italia der Radprofis bleibt auch an den beiden letzten Tagen spannend. Auf der 19. Etappe am Freitag verteidigte Richard Carapaz aus Ecuador sein Rosa Trikot und geht mit drei Sekunden Vorsprung auf den Australier Jai Hindley vom deutschen Bora-hansgrohe-Rennstall in die letzten beiden Renntage.