Radsport Kämnas WM-Comeback: „Mit offenen Armen empfangen“ Von dpa | 10.08.2023, 16:40 Uhr Lennard Kämna Foto: Massimo Paolone/LaPresse via ZUM up-down up-down

Lennard Kämna kehrt nach fünf Jahren in die Nationalmannschaft zurück. Beim Einzelzeitfahren am Freitag in Stirling peilt er die Top Ten an. Danach geht er bei der Vuelta wieder auf Etappenjagd.