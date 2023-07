Oliver Zeidler Foto: Philipp Schmidli/KEYSTONE/dpa up-down up-down Weltmeisterschaft Kader für die Ruder-WM fix: „Schritt nach vorn machen“ Von dpa | 18.07.2023, 14:50 Uhr

Der Deutsche Ruderverband (DRV) hat sein Aufgebot für die WM in Belgrad benannt. Mit Ausnahme des Frauen-Achters geht die DRV-Flotte bei den Titelkämpfen vom 3. bis 10. September in allen olympischen Bootsklassen (14) an den Start.