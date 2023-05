Jule Niemeier Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Tennis Jule Niemeier verpasst zweite Runde in Rom Von dpa | 09.05.2023, 14:20 Uhr

Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier ist beim Tennis-Turnier in Rom bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 23 Jahre alte Dortmunderin musste sich in ihrem Auftaktmatch nach zweieinhalb Stunden der Spanierin Nuria Parrizas Diaz mit 6:4, 4:6, 2:6 geschlagen geben.