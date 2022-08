Ons Jabeur Foto: Gerald Herbert/AP/dpa up-down up-down US Open Jabeur bei in dritter Runde - Rogers nächste Gegnerin Von dpa | 31.08.2022, 20:59 Uhr

Wimbledon-Finalistin Ons Jabeur hat problemlos die dritte Runde bei den US Open in New York erreicht. Die 28 Jahre alte Tunesierin setzte sich in ihrem Zweitrunden-Duell gegen die US-Amerikanerin Elizabeth Mandlik mit 7:5, 6:2 durch.