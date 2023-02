Olympische Ringe Foto: Peter Kneffel/dpa up-down up-down Olympische Spiele IOC-Brief an Ukraine: Boykott-Drohung „verfrüht“ Von dpa | 09.02.2023, 16:47 Uhr

Das IOC antwortet in einem Brief an das Nationale Olympische Komitee der Ukraine auf die Drohung eines Olympia-Boykotts. Der Dachverband verurteilt das Vorgehen.