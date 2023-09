Der langjährige NBA-Profi Serge Ibaka will bei seiner Rückkehr nach Europa für den FC Bayern München in allen Wettbewerben um Titel spielen.



„Ich will alles gewinnen“, betonte der spanische Basketball-Nationalspieler (33) bei seiner Vorstellung. „Aber ich weiß, dass es nicht einfach wird. Ich muss viel Arbeit reinstecken.“ Die Bayern hatten den 2,08 Meter großen Routinier für eine Spielzeit verpflichtet und damit laut Geschäftsführer Marko Pesic die letzte noch offene Kaderstelle für die Bundesliga und die Euroleague bestmöglich besetzt.



Ibaka absolvierte insgesamt 919 Einsätze in der nordamerikanischen Eliteliga, als Höhepunkt seiner NBA-Zeit gewann er 2019 mit den Toronto Raptors die Meisterschaft und war einer der wichtigsten Akteure bei dem Coup. Zuletzt war der gebürtige Kongolese ohne Verein in Nordamerika und entschied sich für eine Rückkehr nach Europa. Den Ausschlag für Bayern gab ein Gespräch mit dem neuen Münchner Headcoach Pablo Laso, wie der Spieler selbst und auch Pesic einräumten. „Ohne Pablo kein Ibaka“, sagte der Manager.



Erstes Training diese Woche

Der als Center und Power Forward einsetzbare Basketballer verortete seine Stärke vor allem in der Defensive, die ihm Spaß mache. Er freue sich auf die neue Mannschaft, mit der er in dieser Woche erstmals trainierte. „Ich sehe viel Potenzial und glaube an das Team, das ist eine großartige Gruppe“, sagte Ibaka.



Der Spanier sei zwar topfit und „sieht aus wie 23“, meinte Pesic. Weil Ibaka aber einige Monate nur individuell trainierte, werde es etwas dauern, bis er richtig in der Mannschaft seines Landsmannes Laso ankomme. Pesic hofft, dass der neue Star der Bundesliga bis zum Saisonstart in der nächsten Woche einsatzbereit ist, „ich glaube, das ist auch realistisch“.



Mit zwei Dingen hat sich Ibaka in München bereits vertraut gemacht: In der vorigen Woche war er beim Bundesliga-Spiel der Bayern-Fußballer gegen Bayer Leverkusen in der Allianz Arena. Diese Woche schließlich besuchte er mit den Basketballern das Oktoberfest - von dem er in seinem Leben bislang noch nichts gehört habe.