Motorsport-Königsklasse Hype in Übergröße: Miami-Debüt verzückt die Formel 1 Von dpa | 03.05.2022, 11:28 Uhr

Die Formel 1 fühlt sich endlich in den Herzen der US-Sportfans angekommen. Das Debüt in Miami wirkt schon vorab wie ein großer Erfolg für die Rennserie. Das liegt wohl auch an einer Netflix-Serie.