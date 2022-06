ARCHIV - Deutschlands Anne Schröder in Aktion gegen Victoria Sauze Valdez (l) von Argentinien. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild FOTO: Swen Pförtner Hockey Hockey-WM: Fünf Hamburgerinnen im deutschen Kader Von dpa | 13.06.2022, 17:35 Uhr

Bundestrainer Valentin Altenburg hat fünf Hamburgerinnen in den Kader der deutschen Hockey-Nationalmannschaft für die WM in den Niederlanden und Spanien (1. bis 17. Juli) berufen. Angeführt wird das Quintett von Anne Schröder (Club an der Alster), die mit 172 Einsätzen erfahrenste Nationalspielerin in der DHB-Auswahl. Zudem sind ihre Club-Kolleginnen Hanna Granitzki und Viktoria Huse sowie Lena Micheel und Amelie Wortmann (beide UHC Hamburg) nominiert worden. Auf Abruf stehen Jette Fleschütz (Großflottbeker THG) und Laura Saenger (HTHC) bereit. Das Altenburg-Team hatte am vergangenen Wochenende in Hamburg zwei Pro-League-Spiele gegen die Niederlande bestritten und beide Partien (2:3, 1:3) verloren.