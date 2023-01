Denise Herrmann-Wick Foto: Christian Einecke/dpa up-down up-down Biathlon Herrmann-Wick verzichtet auf Staffel-Start in Antholz Von dpa | 21.01.2023, 18:57 Uhr

Nach ihrem Triumph in der Verfolgung von Antholz verzichtet Biathletin Denise Herrmann-Wick auf einen Start in der abschließenden Staffel am Sonntag.