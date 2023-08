Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat seinen Kapitän Dennis Schröder gestärkt und dessen Qualitäten betont.



„Dennis ist ein überragender Anführer. Er zieht eine Menge Stolz daraus, Kapitän zu sein. Er zieht eine Menge Stolz daraus, sein Land zu repräsentieren“, sagte Herbert der Deutschen Presse-Agentur vor dem WM-Auftakt im japanischen Okinawa. Das deutsche Team um Aufbauspieler Schröder ist am Freitag (14.10 Uhr/Magentasport) im ersten Vorrundenspiel gegen Co-Gastgeber Japan gefordert.



Zwist mit Maximilian Kleber

Der 64 Jahre alte Herbert hatte Schröder erst im Vorjahr zum Kapitän gemacht. Der 29-Jährige wurde damit Nachfolger des inzwischen aus dem Nationalteam verabschiedeten Routiniers Robin Benzing.



In diesem Sommer stärkte Herbert seinen Spielführer erneut, als er sich im Zwist mit Maximilian Kleber klar hinter Schröder stellte. „Dennis und Jo (Voigtmann) führen an, aber es gibt viele Spieler, die vorangehen“, sagte Herbert über die Konstellation beim EM-Bronzegewinner des Vorjahres. Als Ziel für die WM gibt der Coach eine Medaille aus.



Schröder spielt seit 2014 in der Nationalmannschaft. Geht es nach dem Profi der Toronto Raptors, wird die Führungsrolle in mittelfristiger Zukunft aber Youngster Franz Wagner übernehmen. „Er wird in den nächsten Jahren in der NBA, aber auch bei der Nationalmannschaft das Gesicht komplett sein“, sagte Schröder bei Magentasport über den 21 Jahre alten Wagner. Ihm selbst bedeute es „alles, den Adler auf der Brust zu tragen“.