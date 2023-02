Katharina Hennig Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa up-down up-down Nordische-Ski-WM Hennig: Kein Start in olympischer Gold-Disziplin Von dpa | 24.02.2023, 13:37 Uhr

Langlauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig verzichtet auf einen WM-Start in ihrer Golddisziplin von Peking. Dies sagte die 26-Jährige am Freitag im slowenischen Planica. Hennig startet an diesem Samstag im Skiathlon und ist im Teamsprint nicht dabei.