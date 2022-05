ARCHIV - Die Hochseeinsel Helgoland. Foto: picture alliance / dpa/Archiv FOTO: Marcus Brandt Leichtathletik Helgoland-Marathon: Kraus und Köppelmann top Von dpa | 07.05.2022, 20:22 Uhr

Andre Kraus hat am Samstag beim Comeback des Helgoland-Marathons triumphiert. Der siegreiche Läufer aus Oeventrop im Sauerland legte die 42,195 Kilomter in 2:54:25 Stunden zurück. Die Plätze zwei und drei belegten Ingo Assmann (3:43:57) und Torben Brade (3:11:55). Schnellste Läuferin war Melina Köppelmann aus Delligsen in Niedersachsen (03:38:21), gefolgt von Annike Wiedemann (3:43:57) und Mandy Maier-Wothe (3:57:25).