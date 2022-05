ARCHIV - Ein Basketball landet im Korb. Foto: Andreas Gora/dpa/Symbolbild FOTO: Andreas Gora Basketball-Bundesliga Hauptrunden-Abschluss: Towers wollen auf Sieg spielen Von dpa | 05.05.2022, 16:58 Uhr

Für den Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers hat der Ausgang der Partie bei Brose Bamberg am Sonntag (20.30 Uhr) keine Auswirkung mehr auf den Tabellenrang und die Playoff-Teilnahme. Dennoch soll sich der Blick des BBL-Siebten zunächst auf den letzten Hauptrunden-Gegner richten und nicht auf die Telekom Baskets Bonn, mit denen man es in der Viertelfinal-Serie „best of five“ zu tun bekommt. „Wir werden uns auf diese Partie so vorbereiten wie auf jede andere„, versicherte Coach Pedro Calles am Donnerstag. Die Bewertung des Auftritts seines Teams werde er aber nicht abhängig vom Ergebnis machen, zumal es für Bamberg noch um das Erreichen der Playoffs geht.