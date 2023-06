Lewis Hamilton Foto: Sem Van Der Wal/ANP/dpa up-down up-down Formel 1 Hamilton lobt Mick Schumacher: „Großartige Arbeit“ Von dpa | 05.06.2023, 06:32 Uhr

Auch Mick Schumacher hatte seinen Anteil am ersten Doppel-Podium der Formel-1-Saison für Mercedes beim Großen Preis von Spanien. „Wir haben ein großartiges Team mit Mick, der am Freitagabend wieder im Simulator war und großartige Arbeit geleistet hat, die uns geholfen hat, am Samstag auf den richtigen Weg zu kommen“, sagte Rekordweltmeister Lewis Hamilton in Barcelona.