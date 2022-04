VORSCHLAG Basketball FOTO: Swen Pförtner Basketball-Bundesliga Hamburg Towers nach Spiel in Göttingen: „Harte Niederlage“ Von dpa | 11.04.2022, 10:15 Uhr | Update vor 1 Std.

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat sich nach dem 80:83 (43:43) bei der BG Göttingen und dem herben Rückschlag im Kampf um die Playoff-Teilnahme in Selbstkritik geübt. „Ehrlicherweise ist es eine sehr harte Niederlage. Wir wollten das Spiel hier gewinnen und haben alles auf dem Parkett gelassen“, räumte Center Maik Kotsar am späten Sonntagabend in Göttingen ein.