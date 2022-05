ARCHIV - Ein Ball liegt auf einem Basketball-Spielfeld. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Soeren Stache Basketball Hamburg Towers nach Playoff-Aus: Großes Lob an die Fans Von dpa | 21.05.2022, 10:55 Uhr

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat sich trotz des Ausscheidens im Viertelfinal-Playoff gegen die Telekom Baskets Bonn mit erhobenen Hauptes von ihren Fans verabschiedet. Nach dem 88:95 (54:48) am Freitagabend in der seit mehr als zwei Jahren erstmalig wieder mit 3400 Zuschauern ausverkauften Inselparkhalle im dritten Spiel der Serie „best of five“ war Trainer Pedro Calles dennoch zufrieden. „Ich denke, dass das heutige Spiel den beiden vorherigen geähnelt hat: sehr knapp, ein harter Kampf, allerdings hat Bonn in den entscheidenden Moment offensiv immer einen Weg gefunden, zu punkten“, sagte der Spanier, der den verein verlassen wird.